青怡花園兩房515萬售　持貨三年帳蝕95萬

中原地產范德輝表示，香港全面復常，加上接連有利好消息，買家入市信心顯著增強，帶動交投升溫。青衣青怡花園1座中高層B室，實用面積343平方呎，兩房間隔，向東南，今年1月開價560萬元，累減45萬元，以515萬元沽出，實用呎價15,015元。

范德輝表示，買家為上車客，心儀青怡花園環境清幽，周邊配套齊全，交通亦方便，有見近期成交急增，而上址內櫳企理，價錢吸引，故快速拍板購入上址。原業主則於2020年初以610萬元買入單位，是次成交價較買入價低95萬元或約16% 。

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