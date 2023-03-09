【業績│物管股】越秀服務挫6%　去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙　林峰：對併購一直持開放態度（第二版）

▲ 【業績│物管股】越秀服務去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙 在管項目總面積5170萬平米

越秀服務 （06626） 去年純利按年增長15.7%至4.16億元（人民幣，下同），末期息增6.9%至0.109港元。去年總收入增長29.6%至24.9億元，其中，來自非商業物業管理及增值服務所得收入增長36.2%至19.4億元，來自商業物業管理及運營服務所得收入增長10.5%至5.45億元。

越秀服務周四（9日）低開6.3%，報4.35元，創近兩個月低。

對併購一直持開放態度

公司近年未有進行大規模收購，僅斥950萬元收購廣州長隆集團旗下廣州市秉信物業管理100%股權。問及未來收購計劃，越秀服務非執行董事兼董事會主席林峰表示，對併購一直持開放態度，物管行業的估值已由過去2020年及2021年的高峰回落至現時接近合理的水平，將會等待及尋找併購的機會。

同時，公司要保證資金安全，故會找金融機構作合理的存款安排。去年包括來自銀行存款的利息收入及租賃負債利息開支的財務收入淨額按年升2.5倍至約7170萬元。

越秀服務去年毛利率為27.3%，按年跌7.7個百分點。去年新簽約項目84個，新增合約建築面積1310萬平方米，首次進入天津、昆明、福州、南寧、麗江等新城市。

截至去年底，集團在管項目323個，總在管面積5170萬平方米，增長33%，合約管理項目387個，合約面積為7060萬平方米，增長20.9%，形成了以粵港澳大灣區為核心，華東、華中、北方和西部為重要支撐的全國化佈局，合約管理項目覆蓋37個城市及香港。

注重併購項目的可持續盈利能力

林峰指，上市3年內在管面積達1億平方米的目標沒有改變，並認為在物管行業內，必須要具備一定規模，但公司注重有質量的發展，不會盲目擴張，並看重併購項目的可持續盈利能力，與現有業務的重疊度，以產生協同效應。

管理層又指，內房行業下行，尤其是去年銷售面積下跌約三成，對物管公司的交付會有一定影響，但公司的業務有九成以上位於一二綫城市，為業績帶來保障。未來公司將專注在深根已進入的城市，並期望在華東地區做大，亦會加強美居等增值服務。

（第二版加入業績會內容）

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編輯：陳韻妍