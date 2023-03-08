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【業績│物管股】越秀服務去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙　在管項目總面積5170萬平米

股市 17:43 2023/03/08

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【業績│物管股】越秀服務去年多賺16%、末期息增7%至10.9仙　在管項目總面積5170萬平米

越秀服務 （06626） 去年純利按年增長15.7%至4.16億元（人民幣，下同），末期息增6.9%至0.109港元。去年總收入增長29.6%至24.9億元，其中，來自非商業物業管理及增值服務所得收入增長36.2%至19.4億元，來自商業物業管理及運營服務所得收入增長10.5%至5.45億元。

越秀服務去年毛利率為27.3%。去年新簽約項目84個，新增合約建築面積1310萬平方米，首次進入天津、昆明、福州、南寧、麗江等新城市。

截至去年底，集團在管項目323個，總在管面積5170萬平方米，增長33%，合約管理項目387個，合約面積為7060萬平方米，增長20.9%，形成了以粵港澳大灣區為核心，華東、華中、北方和西部為重要支撐的全國化佈局，合約管理項目覆蓋37個城市及香港。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 內地物業 越秀服務（06626） 大灣區 越秀
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