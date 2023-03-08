【HSBC滙豐】廖宜建：數碼人民幣料有助放寬跨境結算規則　香港應抓住發展機會

HSBC滙豐 （00005） 亞太區聯席行政總裁廖宜建在在香港總商會3月工商月刊撰文，指數碼人民幣（e-CNY）是目前全球最先進的央行數碼貨幣，亦為其他央行數碼貨幣設定標準，雖然現階段主要集中於國內，但人行已明確表明希望擴至國際使用，香港應抓住數碼人民幣發展這千載難逢的機會，央行數碼貨幣在國際的應用已漸漸清晰，必須作好準備，迎接機遇。

他提到，轉用數碼人民幣後，相信可以適度放寬跨境人民幣結算的相關規則，透過使用由國家外滙管理局協調的智能合約，確保收款方的合法性，而人民幣已成為全球貿易最重要的貨幣之一，隨着境外人民幣資金池擴大，加上人民幣滙率彈性增加，香港在結算方面有龐大的機遇。

廖宜建指出，近年全球多個國家發展央行數碼貨幣，中國可算是當中的先行者，數碼人民幣在全球金融市場嶄露頭角，無論在境內外，都可能改變金融市場的生態。數碼人民幣仍處於發展初期，在全國17個省份使用。據人行資料，截至去年底，全國流通約10.47萬億人民幣（約1.54萬億美元）當中，數碼人民幣的份額僅0.13%。

廖宜建：若數碼人民幣使用範圍擴至跨境交易 對香港是一大喜訊

他續稱，目前內地數碼支付的生態圈主要由支付寶和微信支付組成，兩者於前年全國第三方手機支付的份額達94%。不過，相信隨着數碼人民幣在全國推出，可快速達到規模效應，是現金或其他電子支付的另一選擇。若人行能將數碼人民幣的使用範圍擴至跨境交易，是香港的一大喜訊。香港作為全球最大離岸人民幣中心，一向是離岸人民幣產品的「試驗田」，可以將央行數碼貨幣這種新穎的數碼資產，融入香港的跨境投資管道，將人民幣國際化帶到另一層次。

他又指，內地在推出央行貨幣方面已走在全球最前線，香港享有先行者的優勢。金管局已積極確保，在數碼時代和吸引金融科技的背景下，相關規則能夠配合市場的需要，以鞏固香港國際金融中心的地位。就算數碼人民幣本身並非針對人民幣國際化，但其出現的確能夠加快這個過程。

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編輯：胡學能