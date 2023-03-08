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【單位直擊】南豐廣場錄新高成交　頂層複式連天台戶2088萬易手

股樓投資 17:47 2023/03/08

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樓市交投暢旺，將軍澳南豐廣場更錄破頂成交。香港置業劉浩勤說，南豐廣場第2座頂層複式戶，實用面積1,550平方呎，連約562平方呎天台，四房套房間隔，日前以2,088萬元沽出，實用呎價約13,471元，造價為屋苑新高。

從代理提供相片可見，單位裝修企理，外望運動場，眺望開揚海景，而且天台寬落。

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劉浩勤透露，業主於2021年7月放盤，當時叫價3,100萬元，其後五度下調叫價，及至近日以2,088萬元沽出，放盤逾一年半，累劈1,012萬元。資料顯示，原業主於2011年以1,438萬元購入上址，現轉手帳面獲利650萬元。

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

南豐廣場 香港置業 二手市場 私人屋苑

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