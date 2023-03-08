英國NHS將提供新款減肥藥 首富馬斯克都曾注射

英國國民保健服務（NHS）將於衛生官員審批通過後，向數千名肥胖患者提供新款處方減肥注射藥物Wegovy（亦稱semaglutide），世界首富馬斯克（Elon Musk）去年10月透露曾服用Wegovy，使這款藥名聲大噪，但NHS警告Wegovy並非捷徑。

英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜 【下一頁】

Wegovy透過模仿人體進食後釋放的「胰高血糖素樣肽-1」（GLP-1），可抑制食慾從而有助減肥。有研究發現患者服用68周後，體重平均下降12%。但亦有研究發現，患者服用Wegovy後出現包括嘔心及腹瀉等副作用，通常為輕至中度，並會隨著時間消退。

按照規定，患者需患有最少一種肥胖相關疾病，如2型糖尿病、高血壓及血脂異常等，且體重指數（BMI）最少達35的成年人，才會獲當局處方Wegovy。

屆時患者需每周自行注射一劑藥物，治療期上限為兩年。至於BMI達30至34的人士，在某些例外情況下亦會獲得處方。

英國食物貧窮兒童增至400萬 1年內幾乎翻倍 【下一頁】

批准藥物的英國國家健康與護理卓越研究所（National Institute for Health and Care Excellence，Nice）指，患者服藥也需配合低能量飲食和加強鍛煉才見效。 Nice研究員Helen Knight強調，並非每個人都適合服用Wegovy，委員會對此已提出具體指引。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀