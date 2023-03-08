  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國NHS將提供新款減肥藥 首富馬斯克都曾注射

環球社會熱點 18:00 2023/03/08

分享：

分享：

英國國民保健服務（NHS）將於衛生官員審批通過後，向數千名肥胖患者提供新款處方減肥注射藥物Wegovy（亦稱semaglutide），世界首富馬斯克（Elon Musk）去年10月透露曾服用Wegovy，使這款藥名聲大噪，但NHS警告Wegovy並非捷徑。

英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜 【下一頁】

Wegovy透過模仿人體進食後釋放的「胰高血糖素樣肽-1」（GLP-1），可抑制食慾從而有助減肥。有研究發現患者服用68周後，體重平均下降12%。但亦有研究發現，患者服用Wegovy後出現包括嘔心及腹瀉等副作用，通常為輕至中度，並會隨著時間消退。

按照規定，患者需患有最少一種肥胖相關疾病，如2型糖尿病、高血壓及血脂異常等，且體重指數（BMI）最少達35的成年人，才會獲當局處方Wegovy。

屆時患者需每周自行注射一劑藥物，治療期上限為兩年。至於BMI達30至34的人士，在某些例外情況下亦會獲得處方。

英國食物貧窮兒童增至400萬 1年內幾乎翻倍 【下一頁】

批准藥物的英國國家健康與護理卓越研究所（National Institute for Health and Care Excellence，Nice）指，患者服藥也需配合低能量飲食和加強鍛煉才見效。 Nice研究員Helen Knight強調，並非每個人都適合服用Wegovy，委員會對此已提出具體指引。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

車路士前班主合夥人被制裁 英政府開綠燈准售1.5億豪宅
今日
車路士前班主合夥人被制裁 英政府開綠燈准售1.5億豪宅
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
今日
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜
2023/03/07
英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜
英MI5被指錯過情報 致曼徹斯特遭恐襲
2023/03/03
英MI5被指錯過情報 致曼徹斯特遭恐襲
英「帳篷男孩」結束慈善露營生涯 3年籌逾657萬善款
2023/03/03
英「帳篷男孩」結束慈善露營生涯 3年籌逾657萬善款

你可能感興趣

車路士前班主合夥人被制裁 英政府開綠燈准售1.5億豪宅
今日 17:56
車路士前班主合夥人被制裁 英政府開綠燈准售1.5億豪宅
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
今日 12:48
英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英
英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜
14:30 2023/03/07
英國種子銷量急增 蔬菜荒帶動民眾種菜
治療 減肥 英國 肥胖 保健 馬斯克

下一篇文章

車路士前班主合夥人被制裁 英政府開綠燈准售1.5億豪宅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球外貌最吸引國家 印度意外高踞榜首
全球外貌最吸引國家 印度意外高踞榜首
Twitter被揭「無王管」 馬斯克去廁所要有保鏢陪
Twitter被揭「無王管」 馬斯克去廁所要有保鏢陪
法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺
法國第6次大罷工抗議延遲退休 陸空交通停擺
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰
【NBA】Ja Morant「曬槍」惹爭議 15億合約恐見財化水
【NBA】Ja Morant「曬槍」惹爭議 15億合約恐見財化水
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款