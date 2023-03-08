Adidas計劃將2022年股息削減至每股0.70歐元 首席執行官提前離職或令公司損失近1600萬歐元

Adidas（ADS）周三（8日）表示，計劃將2022年的股息削減至每股0.70歐元。執行委員會和監事會將在5月11日的年度股東大會上推薦這一股息，而一年前的股息為3.30歐元。

Adidas終止與名人的合作關係帶來了6億歐元損失，2022年第四季度貨幣中性收入下降了1%，考慮到，該合作關係產生了當時利潤豐厚的跑步者系列Yeezy。他們預測，如果考慮到未能出售現有Yeezy股票的銷售損失，基本營業利潤將大致達到收支平衡的水平。

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首席執行官Bjorn Gulden指2023年將是一個過渡年，為2024年和2025年建立基礎。他們需要減少庫存和降低折扣，然後可以在2024年開始再次建立一個盈利的業務。

但年度報告指出，首席執行官Kasper Rorsted的提前離職將令公司損失近1600萬歐元。

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撰文：張瑋婷