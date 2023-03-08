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【國際婦女節】女子做足25年無薪主婦 獲前夫賠170萬

環球社會熱點 17:03 2023/03/08

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家庭主婦的工作是否有價？西班牙法院裁定，當地一名男子需向做足25年主婦的前妻，按最低工資水平支付近20.5萬歐元（約170萬港元）作酬勞，更要每月向前妻支付贍養費。

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婦人莫拉爾（Ivana Moral）1995年與從事商人的前夫結婚，婚後育有兩女，幾乎所有時間都用於照顧家人及打理家務。

莫拉爾2020年提出離婚，她不滿自己為家庭付出多年時間、精力和愛，最終卻一無所有。

她表示自己支持前夫發展事業，在家庭中母兼父職。但她認為遭前夫在經濟方面孤立，不可接觸其財務狀況，一切資產都在對方名下。

Twitter被揭「無王管」 馬斯克去廁所要有保鏢陪 【下一頁】

前夫當時要求莫拉爾簽署財產分配協議，他可保留所有名下財產，莫拉爾只能得到寓所一半業權。

法院周二（7日）裁定，要按照兩人婚姻期間每年的最低工資水平計算莫拉爾的酬勞。另外，前夫需每月向莫拉爾支付500歐元（約4,140港元）贍養費，並向兩名女兒合共支付1,000歐元（約8,280港元）贍養費。

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責任編輯：鄭錦玲

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