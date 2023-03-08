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【騰訊持股】微醫據報考慮棄港赴美IPO　最快尋求下半年上市

新股IPO 16:57 2023/03/08

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騰訊  （00700）  有份持股的微醫（WeDoctor）在2021年4月曾遞交赴港上市申請，不過其後據傳公司受互聯網平台監管要求收窄的影響，未有完成上市。外媒消息指，微醫已向中國網絡安全監管機構提交美國上市計劃，正在等待國家互聯網信息辦公室批准，預計最快下半年可以上市。

微醫去年8月已傳出今年上半年計劃來港上市，但最終未有音訊。消息指公司計劃赴美進行IPO，目的是尋求更高估值，並利用更深層次的流動資金池。

報道指，微醫目前並未決定最終集資規模。內地傳媒曾報道，微醫去年7月獲得一輪新的融資，融資金額超過10億元，由山東國有產業投資基金領投。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：葉志偉

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