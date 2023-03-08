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【汽車股】長汽2月總銷量按年跌3.7%　首兩個月仍大跌29%

股市 16:57 2023/03/08

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【汽車股】長汽2月總銷量按年跌3.7%　首兩個月仍大跌29%

長汽 （02333） 公布，2月總銷量按年跌約3.7%至68,209部，首兩個月按年大跌28.9%至129,728部。2月新能源車銷售8,340部，按年升27%，首兩個月累計銷售14,653部，按年大跌28%。

長汽全日跌5.6%，報10.18元，創近兩個月低。

公司旗下哈弗品牌2月銷量按年跌6.7%至39,162部，長城皮卡則升47.4%至17,156部。兩者今年首兩月銷量分別跌30.2%至78,354部，以及按年升17.7%至28,836部。

產量方面，公司2月按年升6.5%至75,213部，首兩月累跌28.5%至130,043部。哈弗品牌2月產量按年升6.2%至44,594部，長城皮卡按年升42%至16,801部。前者首兩個月按年跌28.4%至79,544部，後者按年升5.1%至26,453部。

相關文章：

【長汽2333】長城汽車跌近1%　1月銷量按年跌45%　新能源汽車銷售削逾半

編輯：姚卓然

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