日本公佈經常賬戶出現赤字2萬億日元 按年升3.4倍

由於燃料價格飆升和農曆新年假期期間對中國的出口疲軟，日本公佈了其有史以來最大的單月經常賬戶出現赤字。

財政部周三表示，1月份的經常賬戶赤字幾乎為2萬億日元。這一數字是自1985年以來的最大數字，而且也是三個月來的首次赤字，按年升3.4倍。





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官員們說，能源成本的激增促成了約231億美元的貿易赤字。增加的原因是煤炭、液化天然氣和原油的價格上漲，以及日元疲軟。

同時，主要收入盈餘比一年前增長到約160億美元。賬戶記錄了股息和海外證券投資的利息收入。

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責任編輯：張瑋婷