  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本公佈經常賬戶出現赤字2萬億日元 按年升3.4倍

環球政經 16:33 2023/03/08

分享：

分享：

由於燃料價格飆升和農曆新年假期期間對中國的出口疲軟，日本公佈了其有史以來最大的單月經常賬戶出現赤字。

財政部周三表示，1月份的經常賬戶赤字幾乎為2萬億日元。這一數字是自1985年以來的最大數字，而且也是三個月來的首次赤字，按年升3.4倍。

 

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

親子界最搶手復活節活動回歸 愉景灣沙灘獵蛋奇兵8/3接受報名 贏過百萬獎品及大獎（附報名連結）【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

官員們說，能源成本的激增促成了約231億美元的貿易赤字。增加的原因是煤炭、液化天然氣和原油的價格上漲，以及日元疲軟。

同時，主要收入盈餘比一年前增長到約160億美元。賬戶記錄了股息和海外證券投資的利息收入。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 人大政協兩會 愉景灣 貿易逆差 天然氣 經濟 編輯 日圓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想
親子界最搶手復活節活動回歸 愉景灣沙灘獵蛋奇兵8/3接受報名 贏過百萬獎品及大獎（附報名連結）
親子界最搶手復活節活動回歸 愉景灣沙灘獵蛋奇兵8/3接受報名 贏過百萬獎品及大獎（附報名連結）
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【環保花】恒生銀行升級再造獲贈花籃 將賓客心意傳遞至社區 3.8婦女節都可以收花
【環保花】恒生銀行升級再造獲贈花籃 將賓客心意傳遞至社區 3.8婦女節都可以收花
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【職場資訊】旺角招聘會提供逾四千空缺 全職月薪最高達2.2萬元
【職場資訊】旺角招聘會提供逾四千空缺 全職月薪最高達2.2萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款