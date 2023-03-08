【呷哺呷哺 520】呷哺呷哺發盈警 料去年虧損擴大至逾3.2億元 股價跌逾6%

呷哺呷哺（00520）預計，去年度虧損介乎約3.2億至3.4億元人民幣之間，按年擴大13.1%至20.1%，主要是受到疫情影響。股價今早（8日）低開4.3%後愈跌愈有，一度低見7.8元，最多跌7.1%，收報7.85元，大跌6.5%，成交額1.8億元。

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呷哺呷哺發盈警，預料去年全年虧損擴大至介乎3.2至3.4億元（人民幣，下同），2021年虧損2.8億元；去年收入按年跌23.1%至47.2億元。集團解釋，去年出現淨虧損是受到疫情影響，許多地區的餐廳的堂食被要求暫時停業或限制營業時間，致無法充分營業，但同時相關餐廳仍然產生若干固定經營開支，如租金及員工成本。

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而去年下半年，集團持續管控成本和提高運營效率，以減低疫情對業務營運所造成的影響，包括及時調整組織架構和業務策略，採取多項措施增加餐廳運營收入，精細化控制及管理各項經營成本費用，以及結合自身品牌優勢對受影響餐廳作出免租或減租談判等。因此，去年下半年虧損介乎4,200至6,200萬元，較上半年淨虧損2.8億元大幅減少。

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展望今年，集團認為自內地去年12月取消清零管控，加上集團財務狀況穩健，營運資金充裕，相信業務將會好轉，對未來發展充滿信心。

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記者：郭秀慧