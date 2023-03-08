▲ 【業績│電訊股】聯通去年多賺16.5%至167億元、EBITDA迫近千億 末期息增14%至10.9分

聯通 （00762） 去年純利按年增長16.5%至167億元（人民幣，下同）在剔除非經營性損益後，純利創集團上市以來新高；期內EBITDA增長3%至992億元的新高。聯通末期息增加13.5%至0.109元，全年股息增長26.9%至0.274元。以聯通周三收報6.24元計，現價股息率約4.4厘。

聯通去年營業收入增長8.3%至3,549億元，增速創近9年新高。服務收入增長7.8%至3,193億元。

產業互聯網收入逾700億元

集團去年移動出賬用戶超過3.2億戶，5G套餐用戶滲透率達到66%，用戶結構進一步改善；移動用戶ARPU連續三年實現正增長。固網寬帶出賬用戶超過1億戶，連續兩年淨增用戶突破800萬戶，融合滲透率達到75%，融合ARPU首破人民幣百元。

產業互聯網收入增長28.6%至705億元，產業互聯網佔服務收入比首次突破20%，創新業務收入佔比達到歷史新高。物聯網連接數約3.9億，5G連接新增市場份額接近七成。物聯網收入增長42%至86億元，非連接收入增長63%。「聯通雲4」繼續翻倍增長，2022年收入增長121%至361億元。

聯通去年資本支出約742億元，資產負債率維持在46.5%的合理水平，財務費用同比下降20.9%。

董事長：今年努力實現利潤雙位數增長目標

截至2022年底，5G中頻基站達到100萬站，900M低頻基站新增17萬站，4G可用基站達 到227.6萬站，其中4G自建基站169.6萬站，4G共享電信58萬站。5/4G行政村覆蓋率達 到96%。

聯通董事長兼首席執行官劉烈宏表示，聯通正從傳統運營商加速向數字科技領軍企業轉變，實現了四個維度的轉型升級，並以傳統的市場驅動為主轉變為市場驅動和創新驅動相結合的發展模式，尤其是加大了科技創新及人才方面的投入力度，，今年公司將繼續深入實施「1+9+3」戰略規劃體系，作為推動高質量發展取得新成效，以數字化網絡化智能化助力中國式現代化，努力實現服務收入穩健增長、利潤雙位數增長、淨資產收益率持續提升的目標。

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編輯：陳韻妍