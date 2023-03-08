【業績│電訊股】「中字頭」聯通：不能用老眼光看公司　去年多賺16.5%至167億元　末期息增14%至10.9分

▲ 【業績│電訊股】聯通去年多賺16.5%至167億元、EBITDA迫近千億 末期息增14%至10.9分

聯通 （00762） 去年純利按年增長16.5%至167億元（人民幣，下同）在剔除非經營性損益後，純利創集團上市以來新高；期內EBITDA增長3%至992億元的新高。聯通末期息增加13.5%至0.109元，全年股息增長26.9%至0.274元。以聯通周三收報6.24元計，現價股息率約4.4厘。

聯通去年派息比率50%，按年增4個百分點，對於日後會否有上調空間，執行董事兼首席財務官李玉焯稱，過去五年，每股股息年均複合增長率19.6%，認為已成為趨勢，近年收入及盈利保持穩定增長，但將保留資金建設自身以及提高盈利能力，未來派息政策會平衡業務發展及股東回報。

劉烈宏：不能用老眼光看聯通，看通訊業

▲ 劉烈宏：董事長兼首席執行官劉烈宏表示，公司近年已調整策略，貼合政府提出的數字經濟方向

中證監去年底提出中字頭國企央企估值重塑，點燃市場情緒，問及聯通如何釋放價值，董事長兼首席執行官劉烈宏表示，公司近年已調整策略，貼合政府提出的數字經濟方向，正從電訊管道企業轉型為科技創新企業，強調「不能用老眼光看聯通，看通訊業」。

劉烈宏稱，聯通業務已發展成著重連接人機物，拓物聯網和工業互聯網；核心基礎功能發展到大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全；服務對象擴展至政府、社會、企業等，「以往對我們估值保守」，認為聯通目前已出現大變化，市場正逐漸用新方式看待估值。

預計2030年出現6G商用

兩會期間，工信部提出要加大6G研發，劉烈宏表示，現時6G研發處於初期階段，預計行業2025年確定6G發展願景，以及展開早期關鏈術研究，2028年進入6G規模化商用技術研發，2030開始投入6G 商用服務。

聯通去年營業收入增長8.3%至3,549億元，增速創近9年新高。服務收入增長7.8%至3,193億元。

產業互聯網收入逾700億元

集團去年移動出賬用戶超過3.2億戶，5G套餐用戶滲透率達到66%，用戶結構進一步改善；移動用戶ARPU連續三年實現正增長。固網寬帶出賬用戶超過1億戶，連續兩年淨增用戶突破800萬戶，融合滲透率達到75%，融合ARPU首破人民幣百元。

產業互聯網收入增長28.6%至705億元，產業互聯網佔服務收入比首次突破20%，創新業務收入佔比達到歷史新高。物聯網連接數約3.9億，5G連接新增市場份額接近七成。物聯網收入增長42%至86億元，非連接收入增長63%。「聯通雲4」繼續翻倍增長，2022年收入增長121%至361億元。

聯通去年資本支出約742億元，資產負債率維持在46.5%的合理水平，財務費用同比下降20.9%。

董事長：今年努力實現利潤雙位數增長目標

截至2022年底，5G中頻基站達到100萬站，900M低頻基站新增17萬站，4G可用基站達 到227.6萬站，其中4G自建基站169.6萬站，4G共享電信58萬站。5/4G行政村覆蓋率達 到96%。

劉烈宏表示，聯通正從傳統運營商加速向數字科技領軍企業轉變，實現了四個維度的轉型升級，並以傳統的市場驅動為主轉變為市場驅動和創新驅動相結合的發展模式，尤其是加大了科技創新及人才方面的投入力度，，今年公司將繼續深入實施「1+9+3」戰略規劃體系，作為推動高質量發展取得新成效，以數字化網絡化智能化助力中國式現代化，努力實現服務收入穩健增長、利潤雙位數增長、淨資產收益率持續提升的目標。

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編輯：陳韻妍、李哲毅