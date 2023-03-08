▲ 【保險業】容永祺在兩會交提案 倡允香港保單現金價值、理賠款項滙回內地銀行體系

全國政協委員、友邦保險(國際)區域執行總監及榮譽顧問容永祺今年在兩會提交關於容許香港保單現金價值/理賠款項滙回內地銀行體系的提案。容永祺建議，在香港壽險服務中心正式成立及運作前，宜先確立讓香港保單現金總值/理賠款項有效滙回內地銀行個人帳戶的機制，以增強社會保障及減少外滙流失。

容永祺表示，在保險售後服務中心於大灣區成立前，對於在香港投保而居於內地的港人或內地巿民，無論當他們保單到期或中止保單時取回的保單現金總值，或當他們遇上危疾、意外、死亡時辦理理賠而取得的賠償款項，他們只能悉數存入香港的銀行戶口，難以滙入他們內地銀行的個人賬戶，令到投保人/受益人在內地生活時，未能有效應用在港取得的保單現金總值或理賠款項。

保單現金總值滙回內地 可免國家外滙損失

他續指，如今，已投保香港保險產品的內地人士，因未能把保單現金總值/理賠款項滙入內地應急生活，他們的保障形同虛設，除了加重投保人/受益人應急的經濟負擔，地方政府或需要為他們提供額外的照顧或福利(如提供醫療服務、養老安排或家庭照顧等)，加重地方政府的財務負擔。情況在過去3年，香港與內地因應疫情封關，居於內地的投保人/受益人未能親身到港領取保單現金總值/理賠款項，尤見突出。

他又表示，除了社會保障考慮外，保單現金總值/理賠款項若能悉數滙回內地，另一好處是可避免相關款項停泊香港，甚至流出國外，造成國家外滙損失。

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編輯：胡學能