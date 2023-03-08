KOKO HILLS第3B期最快月底開售　會德豐今年至今賣樓套現近47.5億

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，旗下藍田新盤KOKO ROSSO經歷兩輪銷售，逾99%推出單位經已售出，代理反映市場上向隅客眾多，發展商將加快部署KOKO HILLS第3B期的推售，最快於下周正式命名，然後有機會於月內公布銷售安排。而KOKO ROSSO餘下未推售的不足80伙，主要為高層海景單位，料於更接近現樓階段的時候推出市場。



黃光耀續稱，KOKO HILLS第3B期屬整個項目壓軸一期，為項目的8及9座，提供444伙，主打一房到兩房，實用面積約300至490平方呎。該期數景觀相比3A期更開揚，位處單邊，其中海景單位佔總單位數逾六成，項目一半座向東南單位料享鯉魚門景。關鍵日期跟3A期一樣為明年6月底。

總結一月至今，黃光耀指，集團旗下住宅、連同合作項目，共套現近47.5億元，累售約400伙單位。對比去年全年約95億元的銷售額，現時銷售金額已達近一半。

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指出，項目至今售出306伙單位，套現24.3億元，平均呎價18,742元。該公司經理（市務）吳家寶指，項目至今的買家中，逾八成為24至44歲年輕人士，逾七成為首置客，逾一半買家選用即供付款計劃。

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