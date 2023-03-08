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英國財政部長亨特將保持公共財政的控制 官員承諾讓英國2.5萬億英鎊債務比重下降

環球政經 16:12 2023/03/08

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市場推測英國財政部長亨特Jeremy Hunt 準備在下週的預算案中保持對公共財政的控制，在下一次選舉臨近之前不進行大規模減稅或增加開支。

亨特所在的保守黨的議員們則希望他停止4月份企業稅率的大幅跳升，以啟動瀕臨衰退的經濟。
 

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

飽受打擊的公共財政獲得了300億英鎊（355.9億美元）的意外之財，另外官員承諾在五年內讓英國2.5萬億英鎊的債務山在經濟中的比重下降，這令3月15日的預算報告加上不少掣肘。

根據決議基金會(Resolution Foundation)智囊團的說法，在他現有計劃中的300億英鎊迴旋餘地中，大約三分之二來自一次性因素。
 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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剩餘的100億英鎊，來自比預期更強的稅收收入，將足以支付為受能源賬單飆升影響的家庭提供的另外三個月的補貼，以及另外12個月的燃料稅凍結，但幾乎沒有其他措施來緩解即將到來的2023/24財政年度的生活成本的壓力。

預算責任辦公室（OBR）對經濟增長的悲觀程度一直低於英格蘭銀行（BoE）。OBR在11月的最後一次預測中說，今年國內生產總值將下滑1.4%，但2024年和2025年將擴大1.3%和2.6%。

 

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撰文：張瑋婷

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