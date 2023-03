【adidas】adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收斬半　CEO：2023年是過渡年、料營收續跌

▲ adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收削一半 CEO:2023年是過渡年、料營收續跌

adidas(美:ADDYY)去年第四季轉蝕5.1億歐元,去年同期為純利2億歐元,經營虧損為7.2億歐元,去年同期為賺約6600萬歐元,略為好於市場預期。adidas每股持續經營虧損為2.69歐元。

料今年營收有高單位數跌幅

對於2023財年業績指引,adidas預期,按固定滙率計營收跌幅達高單位數;經營虧損為7億歐元,當中包括有5億歐元來自Yeezy潛在庫存撇帳的負面影響,以及最多2億歐元的一次性成本。

adidas行政總裁Bjørn Gulden表示,「2023年將是過渡年,為2024年和2025年打下基礎(2023 will be a transition year to build the base for 2024 and 2025)」。adidas需要減低庫存及減少折扣,相信到了2024年業務可重新獲利。

去年第四季adidas營收為52.1億歐元,按年升1.3%,遜於市場預期的55億歐元,剔除滙率影響,營收則按年下滑1%,主因受累停產Yeezy。按地區計,大中華區的營收大跌49.9%至5.2億歐元,為唯一錄得下跌的市場,adidas指,主因受累宏觀環境具挑戰、大量庫存回收對收入構成壓力。

上季毛利率大跌9.9個百分點

而上季歐洲,中東及非洲(EMEA)營收則升13.2%至20.7億歐元,北美升18.3%至15.4億歐元,亞太區亦升12%至6.1億歐元。

毛利率大跌9.9個百分點至39.1%,主因供應鏈成本上升及更高的折扣影響。

全年純利按年跌71%

總結全年,adidas淨利潤按年大跌71.1%至6.1億歐元,經營利潤跌66.3%至6.7億歐元。不過,期內收入則升6%至225.1億歐元,毛利率跌3.4個百分點至47.3%。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成?資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

相關文章:

【adidas】adidas因停產Yeezy再下調全年業績指引 第三季純利按年跌64%

【體育用品股】中動向第3季Kappa品牌店同店銷售按年錄10%至20%中段下降 門店首三季淨減117間

【大行報告】高盛全綫上調體育用品股目標價 最睇好李寧、目標價升22%至88元

編輯:袁諾曦