  • 25°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【adidas】adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收斬半　CEO：2023年是過渡年、料營收續跌

股市 16:32 2023/03/08

分享：

分享：

adidas上季轉蝕5億歐元、大中華區營收削一半　CEO：2023年是過渡年、料營收續跌

adidas（美：ADDYY）去年第四季轉蝕5.1億歐元，去年同期為純利2億歐元，經營虧損為7.2億歐元，去年同期為賺約6600萬歐元，略為好於市場預期。adidas每股持續經營虧損為2.69歐元。

料今年營收有高單位數跌幅

對於2023財年業績指引，adidas預期，按固定滙率計營收跌幅達高單位數；經營虧損為7億歐元，當中包括有5億歐元來自Yeezy潛在庫存撇帳的負面影響，以及最多2億歐元的一次性成本。

adidas行政總裁Bjørn Gulden表示，「2023年將是過渡年，為2024年和2025年打下基礎（2023 will be a transition year to build the base for 2024 and 2025）」。adidas需要減低庫存及減少折扣，相信到了2024年業務可重新獲利。

去年第四季adidas營收為52.1億歐元，按年升1.3%，遜於市場預期的55億歐元，剔除滙率影響，營收則按年下滑1%，主因受累停產Yeezy。按地區計，大中華區的營收大跌49.9%至5.2億歐元，為唯一錄得下跌的市場，adidas指，主因受累宏觀環境具挑戰、大量庫存回收對收入構成壓力。

上季毛利率大跌9.9個百分點

而上季歐洲，中東及非洲（EMEA）營收則升13.2%至20.7億歐元，北美升18.3%至15.4億歐元，亞太區亦升12%至6.1億歐元。

毛利率大跌9.9個百分點至39.1%，主因供應鏈成本上升及更高的折扣影響。

全年純利按年跌71%

總結全年，adidas淨利潤按年大跌71.1%至6.1億歐元，經營利潤跌66.3%至6.7億歐元。不過，期內收入則升6%至225.1億歐元，毛利率跌3.4個百分點至47.3%。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

相關文章：

【adidas】adidas因停產Yeezy再下調全年業績指引　第三季純利按年跌64%

【體育用品股】中動向第3季Kappa品牌店同店銷售按年錄10%至20%中段下降　門店首三季淨減117間

【大行報告】高盛全綫上調體育用品股目標價　最睇好李寧、目標價升22%至88元

編輯：袁諾曦

Adidas 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績│電訊股】聯通去年多賺16.5%至167億元、EBITDA迫近千億　末期息增14%至10.9分

下一篇文章

【華置127】華人置業午後飈約37%　收市仍升23%　成交額增至1840萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙
【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
【日圓走勢】德銀：若兩因素同時出現，每百日圓兌港元恐見9算　日圓潛在升幅高達60%　
【美股期貨】 鮑威爾講話+小非農數據前　美股期貨變動不大、道指期貨微升5點（不斷更新）
【美股期貨】 鮑威爾講話+小非農數據前　美股期貨變動不大、道指期貨微升5點（不斷更新）
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款