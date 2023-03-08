【補習商機】韓國補習文化「戶戶有」　去年補習花費近1600億

望子成龍是不少父母的期望，不分中外種族，也有替子女尋找補習。據南韓國家統計局（KOSIS）周二（7日）發布的報告指，去年南韓學生的私立教育（補習）總支出達26兆韓圜（約1,600億港元），增長10.8%。然而，南韓2月份消費者物價指數（CPI）降至4.8%，創下去年4月以來新低，反映通脹有輕微放緩之象。補習費的增長為2月通貨澎漲數據的2倍以上，顯示教育費為南韓家庭帶來一定負擔。

據《韓國中央日報》報道指，「私立教育費」指的是南韓學生於正規學校課程外的所有教育支出如補習班。統計顯示，南韓人平均每月花費在子女身上的教育費高達41萬韓圜（約2,437港元），按年增幅達11.8%。若撇除額外補習班費，每個家庭每月對孩子的教育費用將增至52.4萬韓圜（約3,060港元）。

據報道指，由於南韓社會向來重視子女的學業，社會上充斥著只有高學歷才能找到好工作的思維，加上南韓父母擔心若不讓孩子上補習班，可能落後其他學生，這種心態都可能是導致南韓補習班氾濫的原因。

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責任編輯：楊嘉軒

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