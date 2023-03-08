【國泰293】國泰去年虧損擴大至71.6億 料客運量2024年底恢復疫前水平

國泰航空（00293）公布，截至去年12月底止，全年淨虧損71.6億元，較前一年度之61.2億元擴大11.7%；但隨著下半年防疫措施逐步解封，國泰錄得經營溢利35.5億元，扭轉2021年經營虧損14.4億元。集團不派末期股息。

主席賀以禮在業績報告中指出，集團年初面對艱難的營運環境，對每月營運現金消耗造成負面影響。然而，隨著港府於5月開始初步調整旅遊限制及檢疫要求，集團2022年上半年已回復經營正現金流。下半年香港進一步調整限制措施下，集團下半年以至全年均維持經營正現金流。

他又指，國家「十四五」規劃訂明香港在國家整體發展中擔當重要的角色，並特別強調加強香港國際航空樞紐的重要性。集團致力重建航班運載能力，以滿足香港、中國內地及國際旅遊市場的需要，鞏固香港國際航空樞紐的連繋力。預計集團（包括國泰航空及香港快運兩家客運航空公司）營運的可載客量將於2023年底前達到疫情前的7成左右，目標是在2024年底全面恢復至疫情前的水平。

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行政總裁林紹波表示，客運方面，國泰航空及香港快運於2022年第四季整體增加約3,000班客運航班。集團於122月營運的可載客量約為疫情前的3分之1，相當於上半年旗下各航空公司平均可載客量總和約9倍。截至年底，國泰航空營運的客運航班前往58個航點，較2022年1月的29個航點增加一倍。

貨運方面，在8月全面恢復運作所有定期貨運航班。隨著客運航班增加，客機腹艙提供更多的載貨空間。截至年底，集團營運的可載貨量約為疫情前的3分之 2。

於去年，集團燃油成本總額為141.27億元，按年增50.8%；燃油對沖收益36.39億元，按年升55.8%。

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記者：李兆明