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【婦女節】致同：職場性別多元化進展緩慢　全球女高管比例僅32.4%

Hot Talk 17:04 2023/03/08

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【婦女節】致同：職場性別多元化進展緩慢　全球女高管比例僅32.4%

雖然今天是國際婦女節，但致同會計師事務調查顯示，2023年全世界的職場性別多元化進展緩慢，雖然全球所有國家均已超越代表能改變決策程序所需的最低女性高管比例臨界點30%，但全球女性擔任高管的比例僅從2022年的31.9% 微升0.5個百分點至2023年的32.4%，而且全球有9%的中型企業仍然沒有女性高管。

不過，亞太區的性別多元差距繼續收窄，女性擔任高管的比例於2023年超過30%的臨界水平，達到32%，高過2022年的30%，亦是亞太區自2018年來首次領先於北美洲。

亞太區女性行政總裁或總經理佔比偏低　僅21%

職位方面，女性出任行政總裁或董事總經理及資訊總監佔比均按年上升4個百分點至28%及23%。然而，亞太區女性行政總裁或總經理佔比偏低，只有21%，拉丁美洲則達39%。致同表示，這或可歸因於環境、社會和管治（ESG）匯報所施加的外在壓力。

致同報告又指，採取彈性、混合和在家工作模式企業，擁有最高女性高管比例，其中混合工作模式企業，女高管比例約34%；完全讓僱員決定如何彈性工作的企業，女高管佔比達36%。辦公室工作企業，女高管僅佔29%。

致同：企業必須採取更多措施支持女性擔當高管職位

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，企業必須採取更多措施支持女性擔當高管職位，預計2025年全球中型企業的女性高管比例只有34%，遠遠不及聯合國2030年男女平等的目標。

致同於2022年10月至12月期間向全球28個國家，近5000家中型企業作調查，中國企業收入介乎3600萬至36億元；美國企業收入介乎7.8億元至312億元；歐洲為員工介乎50至500名員工企業。

相關文章：【婦女節】瑞銀財管：家庭關係不好也會影響工作、要有平衡生活　建議女性有「Me time」

【三八婦女節】滙豐香港：女高管比例增至38.6%、高於集團平均 　林慧虹：多元共融有利決策

記者：宋佩恩

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