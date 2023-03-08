【全球首富】奧斯卡導演宣布製作馬斯克紀錄片　惟主人公似乎不以為然

綜合外媒報道，曾在奧斯卡獲獎的紀錄片導演吉伯尼（Alex Gibney）透露，已開拍一部關於馬斯克（Elon Musk）的電影。不過馬斯克本人似乎對此不以為然，在推特上稱：「這是愚弄大眾的作品。」（"It’s a hit piece"）。對於馬斯克的「未審先判」，吉伯尼也不示弱，同樣在推特上表示：「你又知？」( “How would you know?”)

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吉伯尼形容電影是「對這位 Tesla、SpaceX 和 Twitter 行政總裁兼億萬富翁科技公司企業家最完整且如實的審視」，名稱是「MUSK」。他又稱紀錄片已經製作了數月。不過目前電影會於何時正式開拍，以及上映日期仍未有明確時間表。

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吉伯尼曾拍攝過關於美國邪教組織「科學教」（Scientology）、維基解密（Wikileaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）、蘋果公司「教主」喬布斯（Steve Jobs）、矽谷血檢騙案主人翁荷姆絲（Elizabeth Holmes）等人的紀錄片。他憑藉《Taxi to the Dark Side》獲得2008年奧斯卡金像獎，該片探討了軍方在阿富汗的審訊方法。

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