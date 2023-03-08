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【異動股】 明源雲預告去年虧損擴大最多2.4倍 料蝕逾11億元人民幣 明源雲急挫逾7%

股樓投資 15:57 2023/03/08

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明源雲（00909）發盈警，預計去年度虧損約11.4至11.80億元人民幣之間，按年擴大約2.3至2.4倍。股價今早（8日）低開近4%後，曾大跌近9%，低見5.21元，最新報5.28元，仍跌7.7%，成交額1.6億元。

同場加映﹕【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

明源雲發盈警公告指，預期去年經調整淨虧損將介乎6至6.5億元（人民幣，下同），按年下跌近3%至3.1%，2021年為淨利潤3.1億元。公司解釋，虧損擴大主因去年中國住宅房地產持續受多重負面因素的衝擊，同時新冠疫情在多地持續發生，對其客戶在進行數字化建設投入決策時產生嚴重不利影響，加上部分項目推遲開盤及停工等情況令集團的收入確認帶來不利影響，以及研發費用增加至7.7至8.4億元，按年增長約20%至30%等因素。

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 股價一度突破190元【見下頁

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另外，公司指，去年實施的股權激勵計劃確認的以股份為基礎的補償開支近5億元，以及因國際及內地宏觀環境的疊加影響，導致匯率波動引起外匯虧損約2億元。至於產品收入上，預計去年SaaS產品收入介乎14億至約14.5億元，按年增約5%至8%。

同場加映﹕【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

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記者：郭秀慧

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