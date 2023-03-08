【38婦女節】全職媽媽領的工資是低過最低工資！家庭主婦月薪應有8.3萬元 家務樣樣有價！

現代女性有財有勢，亦即有社會及經濟地位，所以特別有底氣。然而這個社會上亦有部分婦女因為要照顧小孩，或是家裡沒有人幫，只能成為全職主婦，而且他們都是「弱勢社群」。有人會認為她們遊手好閒，沒有生產力，然而她們的能力只是一直未被市場定價，各樣家務若要姚價格去計算，相信她們的工資肯定低於最低工資，而且其員工福利亦欠佳，全年無休。

很多全職家庭主婦每天由早上起床開始，已經進入工作的狀態，有時更忙到去洗手間，吃早餐的時間都沒有，她們在家中進行大量家務，包括照顧子女、洗衣、煮飯、抹塵等。有研究指，若家庭主婦做家務有薪酬，年薪將接近100萬元，亦即每月應有約8.3萬元，未計及其他員工福利。保險公司Insure每年都會就家庭主婦的薪酬進行研究，據2022年的報告顯示，若家庭主婦做的所有家務都可以得到工資，各位媽媽年薪將超過126,725 美元（約100萬港元）。

這個研究將全職家庭主婦的家庭與不同職業對等，並根據美國勞工統計局的最新工資數據，計算相對應的職責應得的薪酬。例如煮飯會對應烘培師，假設媽媽一日煮3餐，每餐一小時計，一星期共7天即21小時，每小時300元計，一星期需要6300元，再計及每天清潔、照顧大人及小朋友等工作，都可以等同家務助理及護士的工作，當然媽媽或家庭主婦多數不會發聲自己的工作，但客觀地看，她們的生產力高，而且照顧一家大細，所以趁38婦女節，為你家中領最低工資卻從未要求加人工的婦女說聲謝謝。

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責任編輯：陳玉蓮