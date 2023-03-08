【滑手機】日機構調查操作手機習慣 　「右手拇指滑手機」全球比例最高

▲ 調查指出，雖然大多數受訪者都是右撇子，但當年紀愈來愈大，「左手握手機」的人數就開始增加。（資料圖片）

智能手機是現代人生活不可缺少的工具，但不同地方的人都會有不同操作手機的習慣。日本調研機構INTAGE向11個國家居民調查操作手機的習慣，隨著隨著年紀增長，習慣「用左手握手機」的比例也會變多，且「右手拇指滑手機」更是比例最高。

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INTAGE的調查數據取自3萬多名15至69歲的日本居民，以及另外10個國家（包中國、南韓、印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、新加坡、英國和美國）各自的500名15至69歲居民。

日本人用「右手食指」比例最高

調查指出，雖然大多數受訪者都是右撇子，但當年紀愈來愈大，「左手握手機」的人數就開始增加，且在40歲後的比例更明顯上升，這情況在日本最為明顯。而「滑手機慣用手指」方面，日本人使用「右手食指」比例最高，達32.6%；但其他10國，則是傾向使用拇指。

至於「操作手機慣用手組合」，從全球角度看，「右手握/左拇指滑」的比例最高，達到20.8%；其次是「左手握/左拇指滑」的15.5%；第三則是「右手握/右拇指滑」的14%。

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但在日本，只有4.9%受訪者是「右手握/左拇指滑」的組合，而最多出現的情況是「左手握/右食指滑」，但這在另外10國中卻不常見。

責任編輯：陳卓賢

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