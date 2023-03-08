  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滑手機】日機構調查操作手機習慣 　「右手拇指滑手機」全球比例最高

科技 18:00 2023/03/08

分享：

分享：

調查指出，雖然大多數受訪者都是右撇子，但當年紀愈來愈大，「左手握手機」的人數就開始增加。（資料圖片）

智能手機是現代人生活不可缺少的工具，但不同地方的人都會有不同操作手機的習慣。日本調研機構INTAGE向11個國家居民調查操作手機的習慣，隨著隨著年紀增長，習慣「用左手握手機」的比例也會變多，且「右手拇指滑手機」更是比例最高。

【MWC 2023】最佳智能手機大獎揭盅　手機界新晉Nothing Phone有份入圍角逐

INTAGE的調查數據取自3萬多名15至69歲的日本居民，以及另外10個國家（包中國、南韓、印度、印尼、菲律賓、泰國、越南、新加坡、英國和美國）各自的500名15至69歲居民。

日本人用「右手食指」比例最高

調查指出，雖然大多數受訪者都是右撇子，但當年紀愈來愈大，「左手握手機」的人數就開始增加，且在40歲後的比例更明顯上升，這情況在日本最為明顯。而「滑手機慣用手指」方面，日本人使用「右手食指」比例最高，達32.6%；但其他10國，則是傾向使用拇指。

至於「操作手機慣用手組合」，從全球角度看，「右手握/左拇指滑」的比例最高，達到20.8%；其次是「左手握/左拇指滑」的15.5%；第三則是「右手握/右拇指滑」的14%。

【機迷熱話】躺著育成小精靈！Pokémon Sleep夏季登場　另設新硬件監測睡眠

但在日本，只有4.9%受訪者是「右手握/左拇指滑」的組合，而最多出現的情況是「左手握/右食指滑」，但這在另外10國中卻不常見。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？
2023/02/28
【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
2023/02/28
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
【MWC 2023】HONOR再推新機　Magic5 Pro「鷹眼相機」規格成焦點
2023/03/01
【MWC 2023】HONOR再推新機　Magic5 Pro「鷹眼相機」規格成焦點
【Tecno手機】Tecno首推摺疊手機　屏幕達7.85吋
2023/03/01
【Tecno手機】Tecno首推摺疊手機　屏幕達7.85吋

你可能感興趣

【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？
11:11 2023/02/28
【MWC 2023】MWC廠商推手機概念新功能　捲屏機液體冷卻何時面世？
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
16:00 2023/02/28
【HONOR新品】HONOR X手機系列添2款新機　最平只售999港元
【MWC 2023】HONOR再推新機　Magic5 Pro「鷹眼相機」規格成焦點
10:00 2023/03/01
【MWC 2023】HONOR再推新機　Magic5 Pro「鷹眼相機」規格成焦點
智能手機 科技產品 越南 菲律賓 泰國 新加坡 印尼 南韓 英國 日本

下一篇文章

【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iPhone新色】Apple加推春季新色　黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus現身
【iPhone新色】Apple加推春季新色　黃色iPhone 14、iPhone 14 Plus現身
【YouTube廣告】YouTube停止投放「重疊式廣告」　將於4月6日生效
【YouTube廣告】YouTube停止投放「重疊式廣告」　將於4月6日生效
【ChatGPT下載教學】iOS App、網頁版免VPN　用ChatGPT　港人只需手機號碼／E-mail登記（附連結及教學）
【ChatGPT下載教學】iOS App、網頁版免VPN　用ChatGPT　港人只需手機號碼／E-mail登記（附連結及教學）
【果迷福音】Outlook for Mac改為免費　毋須訂閱Microsoft 365
【果迷福音】Outlook for Mac改為免費　毋須訂閱Microsoft 365
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【ChatGPT AI競賽】Microsoft 17日凌晨舉辦AI發布會　ChatGPT版Office或將登場
【ChatGPT AI競賽】Microsoft 17日凌晨舉辦AI發布會　ChatGPT版Office或將登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款