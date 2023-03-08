逾1.8萬骨灰龕位本月20日接受申請 設於粉嶺和合石東區哥連臣角 4月17日截止

食物環境衞生署公布，粉嶺和合石和東區哥連臣角新廈靈灰安置所合共逾1.8萬個骨灰龕位本月20日至4月17日接受申請。

食環署將編配新一輪18,265個可續期骨灰龕位，其中和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共8,161個，當中包括8,000個標準龕位（4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位）及161個大型龕位（82個禁香龕位及79個非禁香龕位）；而哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共10,104個，包括10,000個標準龕位（5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位）及104個大型龕位（52個禁香龕位及52個非禁香龕位）。

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在申請期內，食環署只會為每一位先人處理一份申請。申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少三位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。



為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站（www.fehd.gov.hk）的骨灰龕位位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。為鼓勵加放骨灰，申請人若符合相關準則，可額外獲發一張「抽籤紙」，以增加中籤機會。



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至於骨灰安放期，申請人獲編配骨灰龕位後，最初的骨灰安放期為二十年，期滿後可每十年續期一次。在安放期屆滿時，只要相關人士確認會為骨灰龕位續期及繳付當時的訂明費用，便可繼續使用獲編配的骨灰龕位。



食環署會以攪珠和電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的龕位，預計7月舉行。



申請表格3月20日起可於食環署網站下載，也可於食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處、各分區環境衞生辦事處 、民政事務總署各區民政諮詢中心，或經熱線2841 9111以傳真索取。市民也可在網上申請（請按此）。

食環署將以WhatsApp、流動電話短信、電郵或郵寄方式通知中籤者獲編配的骨灰龕位編號。申請人也可在攪珠和電腦隨機抽籤後即時於食環署網站或翌日到港島或九龍墳場及火葬場辦事處、公眾骨灰龕位編配辦事處或致電2841 9111查核申請結果。



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責任編輯：陳詠妍