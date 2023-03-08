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【股神巴菲特】巴郡斥資3.5億美元增持西方石油　持股增至22.2%

股市 15:45 2023/03/08

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【股神巴菲特】巴郡斥資3.5億美元增持西方石油　持股增至22.2%

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）事隔半年後，再次增持西方石油（美：OXY），巴郡對西方石油持股已增至22.2%。西方石油年初至今累跌3.4%，跑輸標普500指數的累升3.8%。

最新的監管文件顯示，巴郡在上周五、過去的周一和周二合共購買西方石油近580萬股，交易價格介乎59.8美元至61.9美元之間，總額超過3.5億美元。

目前巴郡持有西方石油2.002億股或22.2%。以該石油公司於周二（7日）收市價60.85美元計算，巴郡持股總值122億美元。

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編輯：姚卓然

 

基金種類 標準普爾500指數 石油 美股 西方石油（美：OXY） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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