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【大行報告】大和：海外潛力樂觀 雅迪控股有望實現20%毛利率目標

股樓投資 18:12 2023/03/08

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大和表示，受惠於產品組合的提升、供應鏈整合、關鍵產品的標準化採購及利潤更高的新業務貢獻不斷增加，相信雅迪控股（01585）有望實現其20%的毛利率和10%的淨利率的長期目標，對其海外潛力樂觀。該行調整對集團2022至24年的每股盈測-1%至+4%，重申「買入」評級並將目標價由20元上調至22.6元。

 

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

 

雅迪控股的業績目標為於2023至2025年的收入和淨利潤按年增長不少於20%。該行認為，集團在去年第四季在動態的疫情政策中面臨挑戰，並且在去年一度在中端市場失去部分優勢，但相信公司有能力實現目標，因為它有能力調整產品戰略，並在行業中的領先地位著眼於更多的增長機會，並將鞏固其領導地位並推高利潤率。

 

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
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該行認為，儘管雅迪控股在2023年後以政策驅動需求逐漸減少，但看到雅迪繼續與競爭性產品管道（例如鈉離子電池供電產品）以及長期有望贏得市場份額，期望包裝電池業務和海外市場收入和利潤有更大貢獻。

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 雅迪控股（01585） 大行報告

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