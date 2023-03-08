【券商點睇】底部反彈趨勢明顯 中國財險仍有較大後續修復空間

國聯證券表示，中國財險 （02328）股價近期表現較好，底部反彈趨勢明顯，該行認為後續仍有較大修復空間，公司2月保費增速將環比顯著改善，一季報業績依舊有望保持向好態勢，估值仍處底部，靜待估值回升。該行首予其「買入」評級，目標價10.1元，預計2022至2024各年淨利潤為278億、338億及386億元，對應增速24.3%、21.4%及14.3%。

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該行指，公司一月保費整體增速僅為1.2%，其中車險增速0.2%，非車險增速2.1%，增速顯著放緩，主要因疫情政策優化以及春節因素的短期影響，預計2月公司保費增速將迎來顯著改善，累計保費有望重回大個位數增長。

展望今年首季報，隨著公司在降本增效和精細化管理的持續努力，後疫情時代公司綜合成本率（COR）有望繼續保持低位（預計23Q1公司COR為95.8%），同時疊加保費的穩定增長以及股市的同比改善，公司一季度利潤有望繼續實現較好增長，展望2023年全年公司利潤仍有望實現接近20%的增長，股本回報率（ROE）保持在13%左右的水平，業績基本面無虞。





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該行亦提到，近期央企估值重塑是市場熱點話題，認為公司是非常鮮明的靜待重估的央企標的，公司是財政部下屬央企，業務範疇關係國計民生，具備明顯的社會外部性，過去市場認為公司的外部性導致了公司整體利潤率不夠高，目前隨著國家對央企價值的重新定位，市場對公司估值邏輯有望調整，連同其母公司中國人保（01339）將是顯著受益標的，可靜待價值重估。

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撰文：鄭昊彤