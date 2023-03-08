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【大行報告】摩通：最壞情況已過去 料九龍倉置業仍有重估空間

股樓投資 16:12 2023/03/08

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摩根大通表示，認為九龍倉置業（01997）最壞情況已過去，相信仍有重估空間，目標價50元，維持「增持」評級。九龍倉置業周三（8日）收報44.4元，升幅0.3%。

 

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

 

該行關注其收入復甦步伐，而內地旅客抵港及名牌經營表現跑贏大市也令人鼓舞。管理層預計2023年利潤將改善，由於減少推廣支出及收入增長等。雖然寫字樓的部份業務仍面對挑戰，但相信市場會轉為關注公司已預期的零售銷售強勁復甦。

該行表示，九置去年核心盈利、全年派息及財務成本均符合預期。另假設3個月HIBOR維持現有水平，2023及2024年利息支出將達約22億元，但相信市場更關注公司今明兩年收入復甦表現。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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為反映去年業績及租金增長預測基數較低，該行下調公司2023、24年收入預測3%;另反映最近淨債務及利息成本預測，今年核心純利預測上調1%，明年則下調1%。基於淨債務預測更新，上調今年每股資產淨值預測0.8%。

 

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撰文：鄭昊彤

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增持 目標價 大行報告 九龍倉置業（01997）

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