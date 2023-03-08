【業績】亞信科技料新訂單保持雙位數增長　看好醫療及新能源數字化發展

▲ 左為亞信科技首席財務官黃纓，右為集團首席執行官高念書。

亞信科技 （01675） 去年淨利潤按年增5.4%至8.24億元（人民幣，下同），末期息減少3.6%至0.401港元。收入按年增12.2%至77.38億元。集團預期，新訂單保持雙位數增長，主要來自新業務；研發投入維持與去年相若佔比，約佔收入約14.3%。

三新業務去年收入增長64.2%至25.73億元，佔總收入比重達33.3%。投資者關係部總監王家俊表示，集團未來將積極投入新技術研發，持續增強產品標準化能力，目標2025年收入規模逾100億元，當中三新業務佔比逾50%水平。

智慧城市趨勢下，集團首席財務官高念書看好醫療及新能源行業的數字化發展，目標進入發達地區作專網覆蓋合作，設綜合管理平台提供維護等工作。高念書表示，集團已鋪上光伏產品，並以數字化管理用電及用水等情況，儲能應用為未來節能減排目標。

近年內地推出多項針對互聯網及數據行業監管，高念書認為，行業需規範化管控，醫療或治安範疇以地區形式管理，但數據具流動性，需集中管理才顯意義，加上B2C行業早前稍亂，非法採集數據頻生，需制亂後才可放置。

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記者：宋佩恩