  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】亞信科技料新訂單保持雙位數增長　看好醫療及新能源數字化發展

股市 17:31 2023/03/08

分享：

分享：

左為亞信科技首席財務官黃纓，右為集團首席執行官高念書。

亞信科技 （01675） 去年淨利潤按年增5.4%至8.24億元（人民幣，下同），末期息減少3.6%至0.401港元。收入按年增12.2%至77.38億元。集團預期，新訂單保持雙位數增長，主要來自新業務；研發投入維持與去年相若佔比，約佔收入約14.3%。

三新業務去年收入增長64.2%至25.73億元，佔總收入比重達33.3%。投資者關係部總監王家俊表示，集團未來將積極投入新技術研發，持續增強產品標準化能力，目標2025年收入規模逾100億元，當中三新業務佔比逾50%水平。

智慧城市趨勢下，集團首席財務官高念書看好醫療及新能源行業的數字化發展，目標進入發達地區作專網覆蓋合作，設綜合管理平台提供維護等工作。高念書表示，集團已鋪上光伏產品，並以數字化管理用電及用水等情況，儲能應用為未來節能減排目標。

近年內地推出多項針對互聯網及數據行業監管，高念書認為，行業需規範化管控，醫療或治安範疇以地區形式管理，但數據具流動性，需集中管理才顯意義，加上B2C行業早前稍亂，非法採集數據頻生，需制亂後才可放置。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【盈喜｜光伏】協鑫科技升3%　料去年多賺兩倍至155億人幣　受惠多晶硅價量齊升

【科網股】醫渡科技獲寧波市第一醫院採購合同　涉325萬元人民幣

記者：宋佩恩

港股 業績公布 亞信科技（01675） 智慧城市
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】遠洋上月銷售按年增36%　一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

下一篇文章

【婦女節】致同：職場性別多元化進展緩慢　全球女高管比例僅32.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%見3年高　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、十大成交券商有哪些？
【電視廣播TVB】電視廣播抽升85%見3年高　《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、十大成交券商有哪些？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌270點　再聞加息響　騰訊美團ADR低港2%（不斷更新）
【美股期貨】 鮑威爾講話+小非農數據前　美股期貨變動不大、道指期貨升26點（不斷更新）
【美股期貨】 鮑威爾講話+小非農數據前　美股期貨變動不大、道指期貨升26點（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2%至4%　直播概念股鬥炒　電視廣播升逾8成、香港科技探索升27%　恒指跌483點險守二萬關（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙
【美國加息】鮑威爾舌戰議員　通脹5、6%人們會生活得更好？誓言減慢經濟增長　嚇怕環球股滙
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣　散戶有3個選擇可以揀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款