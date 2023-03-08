馬斯克笑肌肉萎縮症員工 「唔做嘢」捱轟後急道歉

Twitter一名患有肌肉萎縮症的員工無法確定是否已被解僱，在Twitter詢問老闆馬斯克（Elon Musk），卻遭馬斯克嘲笑他以殘疾為由不工作。該名員工憤怒反駁後，馬斯克急忙改口道歉。

Twitter被揭「無王管」 馬斯克去廁所要有保鏢陪 【下一頁】

員工托爾利夫森（Haraldu Thorleifsson）2021年獲Twitter聘用，但上周登錄電腦工作時，卻意外發現與其餘200名同事都失去訪問權限。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

但Twitter的人力資源部門一直未能確認，托爾利夫森究竟是否已遭解僱。托爾利夫森轉到Twitter發文詢問上述問題，仍未有回音，決定發帖文直接詢問老闆馬斯克。

馬斯克直接在Twitter詢問托爾利夫森做過甚麽工作，又批評他並未實際工作，並聲稱自己有殘疾無法打字作為藉口，在公開場合與自己對質是為獲得大筆報酬。

馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展 【下一頁】

托爾利夫森反駁馬斯克的言論，強調自己患有遺傳性肌肉萎縮症，的確因病情無法長時間打字或使用滑鼠，否則就會抽筋。

托爾利夫森其後再發帖文，透露自己已遭到解僱。

不過馬斯克周二（7日）改變態度，表示自己接收了不實資料而誤解托爾利夫森的情況，要向他道歉。馬斯克更表示，托爾利夫森正考慮留在Twitter。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲