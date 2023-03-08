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【薪酬福利】城巴新巴推行全薪產假 男士兩星期侍產假亦提升為全薪

理財智慧 16:47 2023/03/08

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為進一步優化僱員的生育保障，城巴新巴宣布即時將有薪產假提升至全薪產假，並將現時領先業界的兩星期男士侍產假提升 為全薪，為僱員締造更理想的工作環境及鼓勵生育。

【裁員潮】Meta再裁數千人 傳Meta收入放緩【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

適逢國際婦女節，城巴新巴宣佈推行升級「家庭友善僱傭 措施」，讓員工享有全薪產假，取代現時法定的五分之四薪金。城巴新巴作為行業 的先驅者，於 2021 年中起已將女性僱員有薪產假由法定的十四星期，延至冠絕同 行的二十四星期，讓女性僱員有更多時間平衡工作和家庭生活的需要。另外，城巴新巴同時宣布將男性僱員的侍產假提升至全額薪金，務求令僱員有更多時間照料家人，和建立緊密的親子關係。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

城巴新巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示：「城巴新巴十分重視僱員的個人發展及身心健康，因此一直積極推行『家庭友善僱傭措施』，推動工作和生活平衡。今次推行全薪產假及侍產假可謂是生育保障大躍進，領先各行各業。我們冀望措施讓剛增添家庭新成員的僱員有更多時間和資源平衡生活和工作，回到工作崗位後亦可安心繼續發展事業，並相信措施能吸引更多年輕人加入公司。」

【消費優惠】國際婦女節 YOHO MALL及MOKO新世紀廣場推 5折期間限定美容優惠【下一頁

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撰文：鄭日棱

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