【同工不同酬】研究指混合工作有助過半數女性職業發展　打破職場上「玻璃天花」

適逢國際婦女節，全球最大的靈活辦公空間營運商IWG發表在英國的最新研究，指出有53%女性員工表示，混合工作模式使她們能夠在就職機構擔任更高級的職位，突顯出混合工作對打破玻璃天花板有著積極的影響。

根據IWG的混合職場賦予女性權利報告，靈活性是幫助女性爭取晉升機會的關鍵，近八成的女性表示這讓她們能夠申請更高級的職位。此外， 88%受訪者認為混合工作的靈活性在工作場所起到了平衡作用，亦有66%受訪者認為這讓她們在工作場所面對更少的偏見，包括由性別、種族還其他原因引起的各種偏見。

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混合工作的便利性有助於女性提升工作與生活平衡，和為她們開闢新的職涯機會，意味更多的女性能因而作出轉工或轉行等重大的職涯決定。62%受訪者考慮過申請一份有更多彈性的新工作，同時亦有48%受訪者表示她們會有興趣轉去以往不會考慮的行業。

事實上，有越來越多的女性為了追求更靈活的工作安排而選擇轉行，當中有47%人表示，混合工作使她們能夠更輕易融入新行業。受訪女性亦指，混合工作模式使她們更有效率 (58%)，讓她們更了解公司的其他職位 (47%) 並提高她們在高級領導層中間的能見度 (38%)，從而使她們的職場發展更進一步。

IWG過往的研究曾發現混合工作模式是英國人力資源主管一個重要的招聘和維繫人才工具，這對女性來說尤其重要。事實上，對於許多女性來說，混合工作已經成為「不可或缺」的工作條件。報告顯示有72%受訪女性表示，如果僱主不再提供混合工作的選項，她們會尋找其他職位；四成人更表示她們因公司沒有採取混合工作模式而辭去了之前的工作。

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對女性而言，混合工作的好處不僅僅反映在工作層面上，各個年齡層的受訪者皆表示她們的個人生活亦因此而受益。其中，49%受訪女性表示，混合工作模式讓她們有更多時間在公餘時間追求個人興趣；75%女性同時表示，混合工作模式能減低通勤時間 (67%)、讓她們更靈活地安排日程 (66%) 和改善心理健康 (44%)，使她們得以節省時間和金錢，並在工作與生活之間取得更好的平衡。

除此之外，擔當照顧者角色的女性亦能從中受惠。在報告中有多於五成的受訪女性表示她們會在生活中擔任此角色，而其中六成半認為靈活的工作安排是一項寶貴的福利，因為混合工作模式能讓她們節省金錢並有更多的時間參與家庭活動。

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