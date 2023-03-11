【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區

近年不少人都開始「斷捨離」或是奉行「簡約主義」，今期《精明裝修》的業主正正是一位崇尚簡約風格的人。由於單位已居住逾20年，設計及裝修都比較舊式，業主期望透過裝修改變風格，單位是業主一人居住，450平方呎，設有2房1廳。業主是一位瑜伽導師，要求客廳要有足夠空間運動，但同時亦要有足夠收納空間。整個單位，工程連訂造傢俬的費用約59萬元。

全屋設計以簡約日系作為理念，San Marino Interior Design設計師Boria表示，為了帶出空間感及簡約效果，在每一個空間都只會用兩種顏色作為主調。為帶出日系風格，單位主要以奶油米色及木色配搭。木色方面，以淺色木皮、奶油米色用上烤漆而成。廚房以防火板提升耐用度，同樣以米色及木色作配搭，讓整間屋的設計更連貫。另外，單位內的每一個櫃都有點綴位置，例如電視櫃左邊的櫃有中櫃設計，門口的C字櫃右上角位置，以對比色做出展示空間，配上燈光效果，增加設計感。客廳不擺放太多家具，以簡約為主，讓屋主可以隨時做瑜伽。

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業主認為「空間感就是最好的裝飾品」，所以在屋內沒有見到太多的擺設品，部分擺設品帶出簡約日系的風格。是次單位在間隔上沒有作出改動，全屋最大的改動在於將原本比較舊式的設計改為簡約日式風格。Boria表示，設計單位最困難的地方在於要在空間感及儲物量之間作平衡，要提升儲物量的同時又不影響空間感，所以需要從設計方面着手，例如組合櫃以簡約設計，櫃邊以圓角設計，更加安全又令整體融為一體，從而提升空間感。

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責任編輯：陳玉蓮