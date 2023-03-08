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【美股焦點】英特爾據報欲從德國政府再獲約50億歐元　補貼建設芯片廠

股市 14:53 2023/03/08

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【美股焦點】英特爾據報欲從德國再獲約50億歐元　補貼建設芯片廠

據《彭博》引述知情人士指，英特爾（Intel，美：INTC）在向德國政府尋求額外40億至50億歐元補貼，以推進在德國東部的芯片製造廠項目。

報道指，英特爾此前已就在馬格德堡建立工廠一事達成協議，其中政府提供補貼68億歐元，相關事項在等待歐盟委員會批准。不過，知情人士表示，英特爾由於經濟形勢而在去年年底推遲了項目開工時間，現在該公司在尋求更多支持措施。

英特爾在聲明中表示，全球經濟震盪導致從建築材料到能源等一系列用料的成本上升，感謝與聯邦政府進行的建設性對話，以解決成本差距問題，並讓這個項目具有全球競爭力。

在爭取政府補貼方面，英特爾正在與台積電和三星電子等對手競爭，因此項目儘早獲批至關重要。該公司去年宣布了在歐洲的擴張計劃，當時計畫規模達到330億歐元，包括在法國建一個研究中心以及將愛爾蘭的現有芯片廠擴張。

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編輯：姚卓然

 

地緣政治 貿易戰 經濟 晶片 歐盟 美股 英特爾（Intel，美：INTC） Intel
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