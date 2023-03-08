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【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？

Hot Talk 14:51 2023/03/08

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【淡出中環】法巴計畫將多數香港員工遷出IFC　將遷往哪一區？

疫情後中環寫字樓租金雖然有所回落，但部分投資銀行調整疫情後營運方式，設法降低租金支出，外電引述消息指，法國巴黎銀行計劃將香港大部分員工遷出國際金融中心二期（2IFC）辦公室，最快於明年完成調配，但法巴或保留部分中環辦公室以便銀行家工作。

彭博引述消息指，法巴有意將大部分中環員工調配至太古坊辦公室。據法巴網站，該行的資產管理部門已進駐太古坊，但衍生工具部門、企業和機構金融、財富管理部門則使用國金二期辦公室。

據悉，法巴目前在國金二期有4個樓層。法巴發言人回應查詢時指出，香港金融業已進入工作空間轉型的新階段，該行重新評估疫情後營運，並藉此機會轉向更具活力的智能工作空間，以實現更大流動性。

法巴於2021年已傳出有意退租國金二期部分樓面

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