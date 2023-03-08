車路士前班主合夥人被制裁 英政府開綠燈准售1.5億豪宅

英超球隊車路士前班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）等俄羅斯財閥被多國制裁，阿巴莫域治合夥人、車路士前董事特南鮑姆（Eugene Tenenbaum）也因制裁而遭凍結資產。但據報特南鮑姆去年5月12日獲英國政府許可，已出售位於倫敦以南韋布里奇小鎮（Weybridge）、價值1,600萬英鎊（約1.5億港元）豪宅Park Hill。

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特南鮑姆去年4月14日被列入英國制裁名單，根據英國土地註冊處（Land Registry）記錄，相關豪宅已售予一個新加坡酒店集團，交易於5月17日完成。

據悉，Park Hill佔地1公頃，有8間睡房並設有員工宿舍、遊戲室、桑拿浴室及室內泳池等設施。特南鮑姆和其前妻分別為加拿大及英國公民，兩人共同持有物業，前妻則不在制裁名單内。

特南鮑姆為阿巴莫域治得力助手，曾擔任阿巴莫域治旗下石油公司Sibneft的財務總監、車路士董事及礦業集團Evraz的董事會成員。

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特南鮑姆律師接受《衛報》訪問指，相關房產依法完成交易，獲得英國政府同意。根據制裁規定，售後所得款項已被凍結。

但《衛報》引述貸款文件報道，特南鮑姆和前妻於2007年從一間和阿巴莫域治相關的離岸公司貸款1,200萬英鎊（約1.1億港元），購下物業。協議規定未經貸方書面同意，兩人不得出售物業，且貸款應在2027年償還。

而一份2020年9月的文件則顯示，兩人尚未還款，借貸金額更增至1,700萬英鎊（約1.57億港元）。

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責任編輯：李俊儀