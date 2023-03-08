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【本地保險】香港永明CEO：冀內地訪客保險市場分一杯羹　年內增聘500名代理人

股市 15:48 2023/03/08

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【本地保險】香港永明CEO：冀內地訪客保險市場分一杯羹　年內增聘500名代理人

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，希望透過訪港內地客（MCV）、銀保生意，讓公司在香港市場有更大的發展，疫後公司冀在能在MCV保險市場分一杯羹，公司現時代理人有2500人，但熟悉內地情況的佔比較少，今年冀將代理人規模增至3000人，希望所新增的500人，背景較熟悉內地。

由MCV帶來的新造保單保費，於疫前的年份佔整個保險業界個人業務總額約3成。林嘉言坦言，當年公司的資源投放集中於超高淨值客群、高淨值客群，故疫前內地客生意佔公司個人業務總額未足3成，認為公司的服務、技能組合亦可應用於內地客戶，故冀推展到內地高端客群，希望MCV新造保單保費佔個人業務總額今年先做到與市場相若的份額。

銀保渠道方面，林嘉言稱，該渠道一向在香港保險行業生意佔比五成，該公司現正和大新銀行 （02356） 有銀保渠道相關協議，有待監管批准，故未定正式推出日期。

下季聚焦推簡單版終身壽險

產品方面，林嘉言表示，公司上月已推出「萬年青．尊享儲蓄計劃」及「萬年青．傳承儲蓄計劃」，預計第2季將聚焦推出較簡單版本的終身壽險產品，因應外圍息口較高，認為有關產品定價下調空間可做得進取，讓客戶用較平價錢買到較大的保障。另外，公司年內重新整改醫療平台服務，冀讓該公司的醫療保險客戶有更好的醫療體驗。

強積金方面，他希望引進更多基金選擇，目前該公司強積金基金未有美股基金，希望今年內能引入。

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【銀保協議】永明金融斥資15億元奪大新銀行為期15年香港獨家銀保協議

港股 永明金融 強積金 儲蓄 退休 醫療保險 金融 銀行 保險行業 終身壽險
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