【旅遊資訊】南韓周六起解除中國入境防疫限制 旅客毋須再提交檢測證明

全球持續步向復常，南韓政府宣佈將於本周六起取消從中國內地入境旅客的防疫限制，屆時從中國內地入境的旅客，將毋需在登機前出示新冠檢測陰性證明，以及填寫檢疫信息輸入系統。

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南韓政府表示，中國境內疫情在春節過後仍然保持總體平穩，國內外對中國確診病例進行的基因分析，結果顯示病毒沒有出現新變異，因此決定解除對由中國、香港和澳門入境旅客的所有剩餘防疫措施。

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因應中國疫情發展以及開關決定，南韓在今年1月初對從中國入境的旅客實施多項防疫限制，並在隨後逐步鬆綁，如港澳航班只能降落仁川機場的限制，在本月起已經撤銷。

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撰文：鄭日棱