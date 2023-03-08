【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益

▲ YouTube昨（7日）再度更新規範內容，含不雅用語的影片仍有機會獲利。

YouTube以方便創作者製作安全的獲利品牌內容為由，在去年11月更新了廣告友善內容規範，收緊對不當用詞的限制，但旋即受到多位創作者反對。YouTube昨（7日）再度更新規範內容，含不雅用語的影片仍有機會獲利。

YouTube在一條Creator Insider頻道的影片指出，已審視了11月更新後的數據，發現新限制比預想更嚴謹，故觸發本次放寬規則。

是次更新不會完全取消11月時的新規範，僅會對其進行調整，例如YouTube將不雅用語等級分得更細，對不同用字不再一視同仁。另外，就算創作者在影片首7秒說了較嚴重髒話，除非繼續在影片大部分的時間重覆不當用語，否則影片不會被禁廣告，創作者仍可以獲得收益。

YouTube稱新措施在3月7日開始實行，並在3月10日開始重新檢視受上次更新影響的影片。創作者能在「創作者工作」查看有關此次放寬的通知。

YouTube在上次更新影片守則後，規定若創作者在影片前15秒提及不雅用語，整條影片便會被去收益化，即無任何廣告會投放到該影片中。

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創作者對新措施有保留

外媒《The Verge》指，有創作者認為YouTube對「影片大部分時間」的定義模糊，而YouTube頻道ProZD的SungWon Cho亦認為要在措施真正實行時才能知道YouTube能否兌現承諾。

責任編輯：歐朗欣

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