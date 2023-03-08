【香港科技探索1137】HKTVmall反擊TVB？　HKTVLive 4月中試播70條購物頻道、股價升兩成

▲ 【香港科技探索1137】HKTVmall反擊TVB？ HKTVLive 4月中試播70條購物頻道

TVB電視廣播 （00511） 上周宣布與淘寶合作電商直播節目後，股價連續炒升多日。本地網購平台龍頭HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 最新公布，4月中旬擴大直播購物頻道「HKTVLive」，首階段試播支援70條頻道，預計於5月中正式推出後逐步發展至100條頻道。公司形容，HKTVLive 直播購物頻道直接接觸逾150萬潛在客戶。

香港科技探索午後抽升兩成，股價高見6.49元，成交4560萬元。

▲ HKTVLive 示意圖

香港科技探索指，會全力支援線上及實體零售商戶於HKTVmall手機應用程式製作直播節目，計劃推行首年，現有商戶可以1000元登記成為直播購物頻道商戶，新商戶則收2000元登記費，佣金率以成功訂單的3%計算，商戶將自行負責安排派送，為商戶提供更大彈性處理客戶訂單。

HKTVmall於2021年已推出「HKTVLive」功能，最新將頻道延伸至所有線下零售商及品牌。

除了佣金率較低外，香港科技探索指，商戶只需設定直播節目的名稱，即可建立及開始直播，並透過與觀眾互動及監察留言，了解觀眾反應，隨時建立「直播產品」及「搶購碼」，節省將產品預先上架的程序，商戶也可在直播頻道設立付款連結。

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編輯：麥德銘