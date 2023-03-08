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美參院推跨黨法案 禁TikTok等外國科技產品

環球社會熱點 13:52 2023/03/08

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美國12名跨黨派參議員周二（7日）提出一項法案，旨在賦予美國政府更多權力，監管後禁止對美國國家安全構成威脅的外國科技產品。法案要求商務部識別並減輕相關技術帶來的風險，包括來自俄羅斯、中國、北韓、古巴及委內瑞拉，料TikTok受禁令影響。

金與正警告 美國試圖攔截北韓導彈視同宣戰 【下一頁】

有別於共和黨早前提出法案不同，是次法案並非只針對TikTok（海外版抖音），而是監管整個行業。

有份提出方案的民主黨參議員沃納（Mark Warner）表示，當局需要一種全面並基於風險的方法，在潛在危險技術於美國立足前主動從根源解決問題。

共和黨參議員圖恩（John Thune）亦指，法案不但解決當局對TikTok的擔憂，及過去根據憲法處理特定公司攻擊問題的情況。外界分析指，由於法案獲兩黨議員支持，通過機率較以往版本高。

TikTok在美國面臨新訴訟 多州憂損害兒童青少年心理健康 【下一頁】

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）發表聲明，指法案將授權政府阻止部分外國政府，利用在美國營運的技術服務，收集美國人的敏感數據並對國家安全構成風險。商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo）並未就法案發表評論。

TikTok則發表聲明批評措施，指美國對TikTok的禁令，是禁止向逾10億用戶輸出美國文化和價值。

責任編輯：李俊儀

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