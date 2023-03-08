【女神節快樂】女神節+撤口罩令雙重獲利？　化粧相關零售生意料升2成

隨着口罩令解除，對儀容有要求的消費者，或需要增加購買化粧產品。綜合到訪商戶表示，撤銷口罩令後，面部護理產品和化粧品的查詢及銷售量顯然增多，普遍為商戶帶來20%的生意升幅。不過，香港化粧品同業協會監事長何紹忠指，通關和撤銷口罩令等措施來得太急，許多零售商戶面對貨存供不應求的情景。

何紹忠表示，3大最受歡迎的產品類別「化粧品」、「護膚品」和「香水」中，疫情期間以「化粧品」生意跌幅最大約近30%。惟隨着疫情緩和，尤其是撤銷口罩令，對化粧品行業來說，是「雨後甘露」。

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雖然消費情緒有所上升，惟受訪化粧品公司對今年生意預測仍有差異。莎莎國際執行董事及首席財務總監何榮輝預計，化粧品及護膚品的需求會有所增加，當中以粉底、胭脂、唇膏等彩粧產品較受歡迎，該企的彩粧生意已逐步上升。另外，有涉足銷售和批發化粧用品的非常作有限公司，其校長楊慧君（Juliana）表示，若以產品檔次劃分，高、中、低檔產品的人均消費分別為2,500元、1,500元和少於1千元。Juliana續指，經歷逾3年的疫情後，港人消費更重視性價比，即俗稱「CP值」。她舉例，「疫情之前，客人看到喜歡、合適自己的產品便會買；惟疫情後，他們會計算買1瓶50還是100毫升較划算」。

化粧護理家電 銷售增20%

另一方面，以電商業務為主的友和，其策略及企業發展高級經理盧承謙指，銷售並無受疫情影響，惟有受益於口罩令撤銷，指其化粧護理家電銷售升20%，相關產品的頁面瀏覽量更最多升4成。

撤銷口罩令為售賣化粧品或面部護理產品的商戶帶來商機是毋庸置疑，其中盧承謙指，該企有針對撤銷口罩令的優惠，剛巧今日又有「女神節」的特別推廣，相信會為生意帶來疊加效應。至於Juliana則稱，由於女神節臨近，決定將優惠加碼，將撤銷口罩令和女神節的優惠合併。

談及通關，何紹忠引用香港旅遊發展局發表的1月份訪港旅客統計數據指，1月份訪港遊客中有超過1半（56.3%）是來自內地。他解釋，香港的優勢包括稅收制度、產品信心保證等，又指陸客來港前已有計劃好的名牌購物清單。何榮輝則表示，截至2月下旬，莎莎集團的內地客大約佔兩成多生意，美粧產品於內地旅客購物清單的排名較高。

美粧產品 內地客購物熱選

復常後，市民消費意慾有所提升，又將有5,000元的消費券，惟3家受訪企業對今年全年生意預測大不同。非常作的Juliana預期，生意在接下來的季度平均每季升20%，至今年年尾或可返回疫情前的水平；莎莎的何榮輝則表示，仍需繼續觀察通關後的情況，以及旅客消費意慾有否轉變，並指通關後短期內要經歷一段適應期，至下半年才或見明顯增長；至於友和的盧承謙則最為保守，他表示「生意或可有雙位數增長」，惟他對此表示沒太大信心，暫時無法評論。

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作者：楊嘉軒

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