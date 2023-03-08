英官警告如不加強打擊偷渡 恐有1億非法移民赴英

英國内政大臣柏斐文（Suella Braverman）今日公布新法案，計劃禁止經英吉利海峽抵英的非法移民申請庇護。柏斐文警告如不加強打擊移民，恐有多達1億非法移民前往英國。

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柏斐文周二（7日）於國會下議院表示，去年約有4.5萬名非法移民穿越英吉利海峽，兩年内過境的偷渡船隻增加五倍。去年有7.5萬宗庇護申請個案，已超出英國負荷。

根據現行規則，全球有1億人有權來到英國獲得庇護，柏斐文警告這批人正蓄勢待發。

柏斐文指大量抵英非法移民來自安全國家，途徑法國偷渡至英國，並富有到足以向「蛇頭」支付大筆款項。

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柏斐文提出的新法案，禁止非法移民以難民、現代奴隸或人權理由逗留及申請庇護，也不得在拘禁頭28日内提出司法覆核或申請保釋。案件審理期間，兒童及重病患者才可留在英國。

新法案更賦予議會權力，設定每年接收難民人數上限。法案料需時數月才能通過及正式成為法律，但首相辛偉誠（Rishi Sunak）指法案設有追溯期，代表措施將適用於已抵達英國的非法移民。

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責任編輯：鄭錦玲