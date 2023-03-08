【ChatGPT】Salesforce夥OpenAI推聊天機械人　加強Slack即時通訊功能

▲ Salesforce將把ChatGPT整合至Slack，加強雲端即時通訊的功能，以幫助用戶歸納對話並處理其他查詢。（Salesforce）

ChatGPT推出不足半年，應用已滲透至不同商業領域，客戶關係管理（CRM）雲端企業Salesforce宣布將結合OpenAI的ChatGPT，推出聊天機械人EinsteinGPT，改善客戶業務行銷的工作，也會將ChatGPT加入至旗下商用平台Slack。

【ChatGPT AI競賽】Microsoft 17日凌晨舉辦AI發布會 ChatGPT版Office或將登場

產生客戶名單 製作電郵草稿

Salesforce表示，EinsteinGPT可幫助企業製作電郵草稿、客戶帳戶訊息，以及各種電腦代碼。例如，用戶可向EinsteinGPT詢問「公司有哪些主要客戶？」，然後便會產生相關客戶名單及出現「寫郵件」的選項，點擊後就會可直接製作簡短內容及修改語氣。

【YouTube廣告】YouTube停止投放「重疊式廣告」 將於4月6日生效

此外，Salesforce也會將ChatGPT整合至Slack，加強雲端即時通訊的功能，以幫助用戶歸納對話並處理其他查詢。Salesforce總經理Clara Shih表示，這次推出新產品是回應企業用戶對新興技術的需求，Salesforce的專用數據和AI模組將有助於其產品的差異化，而該公司的整合式AI工具也將幫助企業「徹底重新構想與客戶互動的方式」。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：