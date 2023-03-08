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【TikTok新功能】TikTok增付費影片功能Series　時長達20分鐘

科技 16:00 2023/03/08

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TikTok創作者也可設置影片的價格，從1美元（約7.8港元）到190美元（約1,490港元）不等。（TikTok）

影片平台近年競爭激烈，TikTok 亦面對來自YouTube、Instagram的挑戰，所以都不斷推出新功能來吸引和留住創作者。TikTok宣布將推出付費影片功能Series，讓創作者可為獨家內容設置付費觀看，而且影片長度更可達20分鐘。

【TikTok被禁】歐洲議會禁TikTok　建議員工個人裝置也刪除

TikTok表示，Series功能允許創作者製作可供購買的影片系列，每個系列最多可以有80條影片，而每條影片更可長達20分鐘。此外，創作者也可設置影片的價格，從1美元（約7.8港元）到190美元（約1,490港元）不等，粉絲可通過影片中的鏈結或創作者的個人資料頁面購買。

推出初期   創作者將保留所有收入

不過，該功能目前只會對部分創作者開放，未來數月將全面開放申請。TikTok指出，在推出Series初期，創作者將保留所有的收入，但日後如何抽成則仍未公布。

【TikTok危機】美國政府裝置全面禁TikTok　限30日內移除

TikTok希望新功能可幫助創作者帶來更多樣化和高質量的內容，並且吸引更多忠實的粉絲。該公司認為，隨時用戶對影片內容需求增加，有必要提供更長時長和更深入的影片格式。

責任編輯：陳卓賢

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