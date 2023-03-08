新派書法匠人「八八木」首個慈善義賣畫展  助「癌症資訊網慈善基金」籌募經費  延續癌症病人關顧服務

新派書法女匠人「八八木」趁著三八婦女節這個特別日子，舉辦首個慈善義賣書法畫展，為「癌症資訊網慈善基金」（「CICF」）籌募病人服務經費。「八八木」喜愛以花作筆，曾參與多個商業題字項目，近日更受邀為饒宗頤文化館其中一個園區題字。

「癌症資訊網慈善基金」的創辦人及大部分同工均為過來人或癌症病人照顧者，十分明白香港癌症病人在治療過程中的所需所想。 當中「醫事問 Easy Ask」是該機構的重點項目，宗旨為癌症病人提供免費的腫瘤科西醫、中醫及營養師諮詢服務，讓病人在輪候公營醫療覆診期間，依然得到適切的專業協助，為他們緩解確診後的不適與不安。

是次慈善義賣畫展將以「放下」作主題，希望透過帶有和平之意的花草書寫出讓人安心的子句，鼓勵參觀者「放下自在」。屆時畫展將首次展出「八八木」全新創作「花之字畫」，以及多幅過往參與商業題字的作品真跡。「八八木」將捐出「花之字畫」作義賣用途，每幅作品均獨一無二。活動之收益將用作「癌症病人支援服務」項目經費，以為更多有需要的癌症病人提供適切支援。另外，展覽期間更設有「花寫字工作坊」，讓參加者體驗「以花寫字」的樂趣，「八八木」亦會親身指導參加者當中的技巧。

八八木「放下」慈善義賣畫展

日期：2023年3月8-11日

時間：10:00-18:00

地點：香港觀塘偉業街209號富合工業中心8樓B室

活動內容:

- 「八八木」作品展覽

- 花寫字工作坊

- 「花之字畫」或「花之字畫」明信片認購 (截止訂購日期為 3 月 11 日)

查詢及訂購: 請致電3598 2158 (葉小姐) 或電郵至 info@cancerinformation.com.hk

更多詳情: 可瀏覽「癌症資訊網」Facebook 專頁

關於癌症資訊網和癌症資訊網慈善基金

「癌症資訊網」由一群熱愛生命的癌症患者及康復者攜手組成的互助網絡平台，多年來致力為大眾提供正確、專業及適時的癌症資訊，並以正面態度與癌症患者及其家屬分享、交流、同行，鼓勵他們以積極態度面對抗癌之路，並透過座談會、工作坊和小組關顧等團結同路人、交流信息、互相扶持，發揮互助互勉的精神。

隨著醫療日益進步，癌症可以說是由不治之症演變成慢性疾病。但同時衍生出另一問題，醫療支出日益上升，社區上的癌症服務需求亦變得甚為迫切；有見及此，癌症資訊網成立「癌症資訊網慈善基金」，主要為有需要的病人提供藥物或生活援助，並致力在病人漫長的醫治期間提供全面及合適的支援。本基金的服務發展及日常運作經費主要由「癌症資訊網」撥款支持，惟持續服務的需求甚殷，公眾的捐助對本基金至為重要。

(特約)