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【券商點䏲】業績預警非經營虧損多於預期 海倫司有望輕裝上陣

股樓投資 12:08 2023/03/08

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據東方證券報告，海倫司（09869）早前發盈警，預計去年收入介乎15.5億至15.9億元（人民幣，下同），按年降13%至16%），淨虧損介乎13.1億至16.7億元，較去年虧損2.3億元，明顯擴大，經調淨虧損2.1億至2.7億元，而去年則盈利1億元。該行認為，公司的非經營虧損多於預期，其中計提資產減值損失6億至9億元，源於疫情期間關店、靜默及直營轉加盟門店，整體計提較充分，來年業績有望輕裝上陣。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

據官方小程序觀察，海倫司的門店自2月以來呈現較快恢復營業速度；剩餘門店有望在3月基本恢復營業。另據大眾點評觀察，2月以來隨客流復甦、消費熱情回暖較明顯，門店等位、銷售較疫情前恢復情況較為可觀。該行表示，行業穩步修復、消費潛力釋放的背景下，今年開始公司或會對部分核心門店進行擴店，以避免等位流失、更好實現優質店收入潛力，預計公司店數和店效有望在今年穩中求進，並於中長期實現較快增長，業績復甦值得期待。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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另一方面，公司開店和運營經驗更加成熟，未來開店有望平衡速度與質量。據該行已發布報告測算，無論從自上而下的「區域分層法」，還是自下而上的「細分場景法」，公司酒館中長期空間3,000家；且若新模式在2,000個下沉縣域得到一定的有效複制，公司量價利邊界有望再次延展。在行業經營向上、門店積極恢復的環境下，成長空間和實現節奏均值得期待。該行採用可比公司估值，認為目前公司合理估值水平為2024年預測市盈率26倍，對應目標價為18.18港元，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
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責任編輯：林衛

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目標價 買入 盈警 海倫司（09869） 港股 中國

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