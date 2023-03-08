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【婦女節】瑞銀財管：家庭關係不好也會影響工作、要有平衡生活　建議女性有「Me time」

Hot Talk 12:06 2023/03/08

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【婦女節】瑞銀財管：家庭關係不好也會影響工作、要有平衡生活　建議女性有「Me time」

與人溝通是財富管理業務不可或缺的一環，瑞銀財富管理香港區及東南亞市場主管錢文琳指，集團非常注重與客戶的溝通，疫情期間舉辦了超過70場網上或綫上綫下混動的客戶活動，時常與客戶進行緊密聯繫，即使與同事舉行網上會議，也會鼓勵大家開鏡頭，「望到臉容，跟對方傾計才有聯繫的感覺」。

錢文琳指，自己在疫情中領悟到，努力工作之餘，也需要有一個平衡的生活，「若家庭關係不好，也會影響工作」，而且員工之間也會互相感染，所以會建議團隊「盡量抽時間做一些工作以外的事情，才能保持身心健康」。

運動有助促進精神健康

瑞銀財富管理香港區財務策劃部主管林慧順指，公司在疫情曾安排一些瑜伽課堂，讓大家可以紓緩壓力，也會舉辦一些講座，關注員工健康。她認為，運動有助促進精神健康，若抽時間定期行山或跑步，將身心放空，有助提高工作效益。

林慧順稱，女性在社會上擔任的角色及承擔家庭的責任，均較男性多，建議女性抽多些時間為自己打算，要有「Me time」。

【專訪其他文章可見此】

相關文章：【婦女節】滙豐香港：女高管比例增至38.6%、高於集團平均 　林慧虹：多元共融有利決策

相關文章：【董事變動】新世界委任鄭志明為非執董、另加3名女性獨董　女性董事比例將增至35.3%

編輯：陳韻妍

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